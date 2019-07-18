Суд арестовал астраханского экс-министра ЖКХ по делу о превышении полномочий

АСТРАХАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани арестовал бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Сергея Кучумова на два месяца по уголовному делу о превышении должностных полномочий, связанных с реализацией в регионе программ по расселению аварийного жилья и капитального ремонта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде ареста на два месяца - до 16 сентября включительно", - сказал судья.

Кучумов занимал должность министра ЖКХ региона с марта 2015 года по 2017 год. Сейчас он является первым заместителем министра промышленности, транспорта и природных ресурсов области. Его подозревают в незаконном использовании бюджетных средств на сумму 27 млн рублей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

"Утверждено незаконное расходование средств бюджета Астраханской области, подлежащих плате фонда капремонта в качестве вознаграждения по агентскому договору, заключенному с ОАО "Социальные гарантии". В результате незаконных действий Кучумовым, который являлся министром ЖКХ по области, были незаконно использованы средства бюджета области в размере более 27 млн рублей", - сказал представитель прокуратуры области в ходе заседания.

Адвокат Кучумова Максим Матвеев считает предъявленные обвинения необоснованными. "Кучумов в тот период принимал решения о выделении субсидий на финансирование агентского договора между фондом капремонта и "Социальными гарантиями", но с 2015 года и на текущий момент этот агентский договор никем не был признан незаконным. Более того, он на текущий момент исполняется, его действие не прекращено. В отношении указанного договора проводилась проверка прокуратурой, по результатам было принято решение, что договор соответствует законодательству", - сообщил он.

"Я уже два года не работаю в этой системе. Я не знаю, как я могу скрывать документы, к которым уже не имею отношения. У меня на иждивении два человека - больная мать и дочь с заболеванием. Бежать мне некуда", - сказал в ходе заседания Кучумов.