Полиция непризнанного Косова арестовала двух человек за торговлю человеческими органами

БЕЛГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Два человека арестованы в Приштине за незаконную торговлю человеческими органами. Об этом сообщила в четверг полиция непризнанного Косова.

"В результате следственных действий криминальной полиции задержаны гражданин Турции и гражданка Албании, обвиняемые в незаконной торговле человеческими органами и в нелегальной трансплантации. По решению прокуратуры против них заведено дело", - отмечается в сообщении.

В мае 2018 года в Косове завершился долгий судебный процесс по делу о нелегальной трансплантации органов. Владелец приштинской клиники "Медикус" Лютфи Дервиши был признан виновным в торговле человеческими органами и приговорен к 7,5 года тюрьмы. Еще в 2013 году косовский суд приговорил владельцев клиники "Медикус" к длительным срокам заключения, в ходе процесса выяснилось, что в деле могут быть замешаны представители руководства Косова и депутаты парламента. Однако из-за изменений показаний свидетелей была подана апелляция, которая завершилась новым обвинительным приговором лишь в отношении владельца клиники Дервиши.

Согласно первоначальным данным обвинения, в клинике "Медикус" за время ее деятельности было совершено 30 нелегальных изъятий органов. Донорами становились в основном люди, испытывавшие финансовые затруднения. Их заманивали в Косово обещаниями выплатить €15 тыс. за изъятие почки, однако никто из них вознаграждение так и не получил. Жертвами деятельности нелегальных трансплантологов стали, в частности, несколько граждан России и стран СНГ.

Кроме того, в 2008 году экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карла дель Понте в своей книге "Охота. Я и военные преступники" обвинила лидера Косова Хашима Тачи в торговле человеческими органами и убийстве в этих целях минимум 300 человек. В 2010 году евродепутат Дик Марти предоставил Совету Европы данные, согласно которым Тачи является главой мафиозной группировки, занимающейся торговлей оружием, наркотиками и человеческими органами.