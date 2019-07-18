Автобус и грузовик столкнулись в Эстонии

ТАЛЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в волости Ляэне-Харью в четверг, 26 человек пострадали. Об этом сообщил Спасательный департамент республики.

Согласно сообщению, ДТП произошло в 13:10 (совпадает с мск) на 27-м километре шоссе Таллин-Раннамыйза-Клоогаранна в районе деревни Меремыйза, когда автобус врезался грузовик с прицепом, который стоял на обочине.

В результате аварии два человека получили тяжелые травмы, пятеро - травмы средней тяжести, всех их доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Еще 19 человек получили легкие травмы.

По данным Спасательного департамента, водители обоих транспортных средств были трезвыми.