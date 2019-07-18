В Подмосковье один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Хлопок газа произошел в жилом доме в населенном пункте Кубинка-1 в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

"В квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа. По словам хозяина квартиры, незадолго до этого ремонтировали газовую плиту, а потом произошел хлопок. Пожара не последовало", - сказал собеседник агентства. Дом газифицированный, причина случившегося устанавливается.

В результате пострадал один человек, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. В квартире выбило входную дверь.

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