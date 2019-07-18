В Севастополе чиновник предстанет перед судом за превышение полномочий

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. В Ленинский районный суд Севастополя поступило уголовное дело в отношении чиновника, который обвиняется в том, что допустил заключение контракта на строительство канализационных очистных сооружений в Севастополе с грубыми нарушениями, что привело к потере 2 млрд рублей из бюджета федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, сообщается в четверг на сайте суда.

"В Ленинский районный суд из Генеральной прокуратуры поступило уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора государственного казенного учреждения города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", который обвиняется в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, дело квалифицировано по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с причинением тяжких последствий"). Эта статья предполагает до 10 лет лишения свободы.

Согласно материалам обвинительного заключения, в конце 2017 года чиновник заключил государственный контракт на 6,85 млрд рублей с частной компанией, которая должна была построить канализационные очистные сооружения (КОС) "Южные" в Севастополе. При этом отсутствовал паспорт инвестиционного проекта, утвержденная проектно-сметная документация, техническое задание и разрешение на строительство линейного объекта, а это является грубым нарушением законодательства. По версии следствия, обвиняемый выполнял "устные указания неустановленных должностных лиц департамента городского хозяйства", зная, что его действия незаконны.

Отмечается, что позднее он заключил с подрядчиком дополнительное соглашение к государственному контракту. При этом пункт о казначейском сопровождении был исключен, хотя оно является обязательным условием при выполнении государственных контрактов. После этого аванс в размере 2,056 млрд рублей был перечислен на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон.

В пресс-службе добавили, что спустя некоторое время госконтракт с подрядчиком был расторгнут, поскольку компания не смогла выполнить взятые на себя обязательства по строительству очистных сооружений. К этому моменту 747 млн рублей уже были израсходованы "на цели, не предусмотренные государственным контрактом", а около 1,31 млрд рублей оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии через несколько месяцев после заключения контракта на строительство КОС "Южные".

Также в пресс-службе отметили, что в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неизвестных представителей департамента городского хозяйства, давших указания о заключении контракта с нарушениями.

О проекте канализационных очистных сооружений

В марте 2018 года подрядчик приступил к строительству канализационно-очистных сооружений "Южные", реконструкция которых предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.