При обрушении крана на мосту в Китае погибли пять человек

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, еще семь получили ранения при обрушении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении правительства уезда Мянь городского округа Ханьчжун.

Инцидент произошел в четверг 14:25 по местному времени (09:25 мск), когда во время проведения строительных работ на мостовом переезде в округе Ханьчжун консольно-шлюзовой кран накренился и рухнул.

В результате происшествия три человека погибли на месте, еще девять были доставлены в медицинские учреждения. По состоянию на 19:40 по местному времени (14:40 мск) двое пострадавших умерли от полученных травм.

Причины инцидента устанавливаются. Ведется расследование.