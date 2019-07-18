В Карачаево-Черкесии вынесли приговор бывшим полицейским, до смерти избившим задержанного

ЧЕРКЕССК, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии приговорил четырех бывших полицейских к срокам от 5 лет до 5 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима за избиение задержанного до смерти, сообщила в четверг республиканская прокуратура.

"Приговором Усть-Джегутинского районного суда они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в феврале 2014 года. Полицейские добивались, чтобы задержанный признался в совершении разбойного нападения.

В 2017 году трое сотрудников ОМВД по Усть-Джегутинскому району были оправданы, прокуратура оспорила это решение в Верховном суде КЧР.