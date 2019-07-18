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При столкновении автобуса и легковушки в Нижегородской области пострадали семь человек

Инцидент произошел на 16-м км автодороги Ичалки - Садки

ТАСС, 18 июля. Семь человек получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Сегодня около 16:30 мск на 16-м км автодороги Ичалки - Садки водитель автобуса ПАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Subaru. В результате ДТП пять пассажиров автобуса и два пассажира Subaru получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.

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