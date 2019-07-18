В Петербурге арестовали подозреваемого в подбросе наркотиков росгвардейца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца одного из сотрудников Росгвардии, который был задержан по подозрению в том, что подложил наркотики подростку и затем вымогал у него взятку за непривлечение его к ответственности, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Как говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале, сотрудник Росгвардии Александр Бойков отправлен в СИЗО до 15 сентября.

Во вторник в Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии при получении 140 тыс. рублей. По версии следствия, они сымитировали изъятие наркотиков у подростка и потребовали с него 300 тыс. рублей за то, чтобы он не был привлечен к ответственности. Часть взятки подросток согласился передать подозреваемым.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки"). В управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что по факту случившегося в ведомстве проводится проверка.