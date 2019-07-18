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В Сочи объявили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реках

Жителям и гостям курорта советуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов и выхода в горы

СОЧИ, 18 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о подъеме уровней воды в реках Сочи из-за сильных дождей объявлено на ближайшие сутки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В связи с ожидаемыми сильными дождями со второй половины ночи и до конца суток 19 июля на реках территории Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям курорта следует соблюдать меры безопасности: воздержаться от отдыха вблизи водоемов и выхода в горы, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует в Сочи уже несколько дней. Так, 16 июля в результате сильных ливней в Адлерском районе города оказались подтопленными 11 придомовых территорий, ветром снесло металлическую крышу одного из кафе, которая упала на железнодорожные сети, из-за чего были задержаны четыре пригородных поезда.

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РоссияКраснодарский край
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