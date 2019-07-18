Подозреваемый сообщник продюсера Насибулина арестован в Петербурге по делу о хищениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в мошенничестве предприниматель Александр Внучкин заключен под стражу в Петербурге, сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Внучкину, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

Мера пресечения избрана сроком до 27 августа. В четверг суд арестовал продюсера Рушана Насибулина, которого также подозревают в особо крупном мошенничестве. Оба были задержаны после обысков, проводимых в Петербурге и Москве, в рамках расследования уголовного дела о хищении 20 млн рублей из бюджета РФ в 2016 году по договору с Минпромторгом на выделение субсидий для компенсации части затрат на исследования, касающихся технологий по ламинированию текстильных мембранных материалов для одежды.

Оба занимали руководящие должности в компании "Инмед", с которой Минпромторг и заключал договор. Насибулин также является продюсером фильмов "Трудно быть богом" Алексея Германа и "Довлатов" Германа-младшего. Ранее сообщалось, что дочь Насибулина Евгения также подозревается в мошенничестве, но, по данным полиции, в день задержания своего отца она успела скрыться за границей вместе с еще одним фигурантом дела.

По данным базы СПАРК, фирма "Инмед" зарегистрирована в Санкт-Петербурге, ее совладельцами являются Александр Внучкин, Кузнецова (Насибулина), Евгения Рушановна, а также долю в уставном капитале в 49,9% имеет компания "Издательство международные отношения". Фирма занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, владеет 15 товарными знаками, в том числе связанными с производством нановолокон.