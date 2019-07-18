Энергоблок №4 на Калининской АЭС под Тверью подключен к сети после ЧП

ТАСС, 18 июля. Четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключен к сети после частичной остановки утром в четверг из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в центре общественных связей АЭС.

Что известно об отключениях на Калининской АЭС

"Подключен к сети. Идет плановый набор мощности. Ориентировочно номинальная мощность (1000 МВт) будет набрана в 04:00 мск", - сказал представитель центра.

Утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные ЛЭП "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), что привело к отключению от сети трех энергоблоков станции.

12 июля после срабатывания автоматического защитного механизма от сети был отключен энергоблок №4 Белоярской АЭС. Радиационная обстановка в находящемся рядом с АЭС городе Заречном оставалась на естественном уровне. На энергоснабжении пользователей ситуация не отразилась.