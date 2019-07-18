В МВД сообщили, что оснований для возбуждения дела против задержанной с лекарствами нет

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, задержанной на почте с лекарствами для ее больного ребенка. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"Из таможенных органов в ГУ МВД России по Москве поступил материал проверки по факту задержания в почтовом отделении сотрудниками таможни женщины в момент получения ею посылки, содержащей лекарственные препараты, - сказал Титов. - Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ".