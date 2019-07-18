Сотрудник Росгвардии управлял одной из машин, попавшей в смертельное ДТП в Туве

ТАСС, 18 июля. Сотрудник Росгвардии был за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля, попавшего в ДТП с семью погибшими в Туве. О том, что он управлял автомобилем Toyota, говорится в распространенном в четверг сообщении управления СК по региону.

ДТП произошло поздним вечером в четверг на 20-м километре автодороги Кызыл - Эрзин. Водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП оба водителя и пять пассажиров Lada, среди которых трое несовершеннолетних, погибли. Еще два пассажира госпитализированы. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что водитель Toyota, по предварительной информации, не справился с управлением автомобиля.

По факту ДТП проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц"). На месте происшествия работают сотрудники Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС, бригады скорой медицинской помощи и полиции. На место выехали руководители соцблока правительства Тувы и глава СУ СК по региону.

В СК также уточнили возраст погибших детей: девять, четыре и три года.