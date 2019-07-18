СК завершил следственные действия по делу экс-главы Серпуховского района Шестуна

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Об этом ТАСС сообщила его супруга Юлия Шестун.

"Сегодня следствие зачитало обвинение в окончательной редакции Александру Шестуну. По ряду сведений окончательная редакция аналогична тому, что предъявляли следователи ранее", - сказала она.

По словам супруги Шестуна, в первом эпизоде речь идет о выделении участков земли под строительство торгового центра в деревне Борисово девять лет назад, "в рамках него Александру вменили статьи 159, 174 и 289 УК РФ". "Второй эпизод, по статье 290 УК РФ, вырос из показаний бывшей начальницы департамента по спорту Татьяны Гришиной", - уточнила Юлия Шестун. По версии следствия, Гришина дала взятку Шестуну в сумме 10 млн рублей за общее покровительство.

Кроме того, супруга обвиняемого уточнила, что следователь зачитал обвинение супругу в окончательной редакции, когда он находился на носилках. "В следственный кабинет СИЗО "Матросская тишина" Александра конвой вынес на носилках - из-за третьей длительной голодовки он практически не может самостоятельно передвигаться, скорее всего, даже ничего не слышал, за него отвечал тюремный врач", - подчеркнула Юлия Шестун.

Защитник Александра Шестуна также выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья своего подзащитного. "Врач сказал, что весит Александр 69,7 кг. Ни на чьи вопросы он не реагировал. Только несколько раз, когда его сильно тормошил врач, он что-то нечленораздельное бурчал, похожее, на "мне плохо", - рассказал ТАСС адвокат Андрей Гривцов, добавив, что состояние здоровья его подзащитного ухудшается из-за третьей по счету объявленной экс-чиновником голодовки.

Согласно медицинским заключениям, по словам адвокатов, у него развилась полиорганная недостаточность. Также Александр Шестун рассказал адвокатам, что написал в администрацию СИЗО отказ от введения глюкозы и препаратов в случае впадения в кому. "Александр перестал выходить на прогулки в тюремный дворик, практически не может передвигаться и долго сидеть", - резюмировала Юлия Шестун.

Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Вину в инкриминируемых преступлениях он не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.

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