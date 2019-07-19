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УФСБ по Якутии выявило организатора молельной площадки радикальных исламистов

По данным ФСБ, в незаконно организованной молельне регулярно проводились встречи, на которых пропагандировались запрещенные экстремистские материалы

ЯКУТСК 19 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия) выявило уроженца Таджикистана, подозреваемого в организации незаконной молельной площадки, где регулярно проводились встречи приверженцев радикального ислама. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу.

"В квартире многоквартирного жилого дома указанным лицом была организована деятельность незаконной молельной площадки, где на регулярной основе проводились религиозные сборы приверженцев идеологии радикального ислама. В ходе подобных собраний осуществлялись пропаганда запрещенных экстремистских материалов и вовлечение новых членов в экстремистское сообщество из числа жителей республики", - сказано в сообщении.

В ходе оперативного мероприятия сотрудниками УФСБ задержаны 20 иностранных граждан. Установлено, что все они являются земляками организатора незаконной молельной площадки - выходцами из одного села Республики Таджикистан.

В отношении задержанных проводится документирование их противоправной деятельности. Двоих иностранцев уже отправили за пределы Российской Федерации с закрытием въезда сроком на пять лет.

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