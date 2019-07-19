{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Спецкомиссия Росавиации по авиапроисшествию с Boeing 737 в Шереметьево приступила к работе

В ведомстве сообщили, что командир самолета авиакомпании Nordwind принял обоснованное решение прекратить взлет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спецкомиссия Росавиации по расследованию обстоятельств и причин авиапроисшествия была сформирована после прерванного взлета самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), она уже приступила к работе. Об этом говорится с сообщении ведомства.

"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе", - сообщает федеральное агентство.

В Росавиации назвали решение командира самолета о прекращении полета обоснованным.

"Командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
Россия
Аварийно-спасательные работы по эвакуации пассажиров Boeing в Шереметьево завершены
По данным пресс-службы аэропорта, возгорания на борту не было
Читать полностью