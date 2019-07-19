Спецкомиссия Росавиации по авиапроисшествию с Boeing 737 в Шереметьево приступила к работе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спецкомиссия Росавиации по расследованию обстоятельств и причин авиапроисшествия была сформирована после прерванного взлета самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), она уже приступила к работе. Об этом говорится с сообщении ведомства.

"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе", - сообщает федеральное агентство.

В Росавиации назвали решение командира самолета о прекращении полета обоснованным.

"Командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу", - говорится в сообщении ведомства.