Аварийно-спасательные работы по эвакуации пассажиров Boeing в Шереметьево завершены

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Эвакуация пассажиров рейса N4477 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из-за задымления на борту завершена. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево в пятницу.

"Завершены аварийно-спасательные работы по эвакуации пассажиров после прерванного взлета рейса N4477 авиакомпании NordWind. Службы аэропорта Шереметьево в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по оказанию помощи пассажирам и ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Согласно данным воздушной гавани, на борту воздушного судна Boeing 737-800 находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Один пассажир был госпитализирован после инцидента, отмечается в сообщении аэропорта.

Рейс N4477 авиакомпании Nordwind Москва - Ереван начал вылет около 01:00, однако во время разбега по ВПП внутри салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет. Возгорания на борту не было, уточняют в Шереметьево.

"После получения сигнала тревоги в аэропорту Шереметьево незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция, на место происшествия прибыли службы аэропорта (аварийно-спасательные расчеты, медицинские экипажи аэропорта, сотрудники Шереметьево-Хендлинг, представители авиакомпании, службы безопасности и др.)",- отмечается в сообщении.

В ходе аварийной эвакуации была произведена высадка пассажиров посредством надувных трапов, уточнили в Шереметьево. Все пассажиры и члены экипажа были доставлены в Терминал F, им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади.

Данные МЧС

Согласно данным управления МЧС по Московской области, сообщение о задымлении в кабине пилотов поступило спасателям в 01:03 мск. По подсчетам ведомства, на борту находились 187 человек, из которых пострадали восемь, двое впоследствии были госпитализированы.

Экстренные службы не обнаружили ни возгорания, ни задымления.