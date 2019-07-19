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Директор горнодобывающей компании в Магадане пропал без вести

Он не выходил на связь с родственниками и знакомыми с 10 мая 2019 года

ТАСС, 19 июля. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело после исчезновения руководителя горнодобывающей компании "Лидер" 31-летнего Сергея Дутчака. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Магаданской области.

"По имеющейся информации пропавший намеревался выехать в город Сусуман на участок горнодобывающей компании "Лидер", директором которой он является. Однако к месту работы мужчина не прибыл. До настоящего времени его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Мужчина не выходил на связь с родственниками и знакомыми с 10 мая 2019 года. Уголовное дело возбудили по признакам убийства (ч. 1 статьи 105 УК РФ).

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