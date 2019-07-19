Источник: самолет, при эвакуации из которого пострадали восемь человек, был исправен

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing-737 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), при эвакуации из которого в пятницу в аэропорту Шереметьево пострадали восемь человек, находился в исправном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Борт проходил все предполетные процедуры. К его техническому состоянию вопросов не было", - сказал собеседник агентства. Что стало причиной появившегося при вылете задымления, выясняется.

В Главном управлении МЧС РФ по Московской области сообщили, что в 01:03 мск поступило сообщение, что при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета Boeing-737 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилотов.

На борту находились 187 человек. Самолет прекратил движение, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Восемь из них получили ссадины и ушибы, двое госпитализированы. Серьезно пострадавших нет.

При этом экстренные службы возгорания и задымления на борту не обнаружили.