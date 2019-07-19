В Nordwind назвали причину эвакуации пассажиров Boeing в Шереметьево

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Экипаж Boeing 737 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), вылетавшего из Шереметьево в Ереван, эвакуировал пассажиров из-за постороннего запаха на борту самолета. Об этом говорится в пятницу в сообщении на официальном сайте перевозчика.

"В 00:45 мск рейс N4-477 SVO-EVN B738 (VPBSZ) при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам", - сообщает авиакомпания.

Всех пассажиров разместили в здании аэропорта, им предоставлено питание и прохладительные напитки. Багаж был выгружен из воздушного судна и перегружается на резервный борт.

Разнящиеся данные о происшествии

Как уточнили в Шереметьево, рейс N4477 авиакомпании Nordwind Москва - Ереван начал вылет около 01:00, однако во время разбега по ВПП внутри салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет. Возгорания на борту не было, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, уточняют в Шереметьево.

Согласно данным воздушной гавани, на борту воздушного судна Boeing 737-800 находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Один пассажир был госпитализирован после инцидента, отмечается в сообщении аэропорта.

Между тем, согласно данным управления МЧС по Московской области, на борту находились 187 человек, из которых пострадали восемь, двое были госпитализированы. Сообщение о задымлении в кабине пилотов поступило спасателям в 01:03 мск. Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления.