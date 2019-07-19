Reuters: в Кабуле рядом с университетом прогремел взрыв

ТАСС, 19 июля. Не менее двух человек погибли пятницу в результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По их данным, взрыв произошел рядом со входом в здание Кабульского университета. Еще не менее 10 человек получили ранения, они госпитализированы. Других подробностей не приводится.

Как отмечает агентство, ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.