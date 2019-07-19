Ространснадзор внепланово проверит Nordwind после ЧП в Шереметьево

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") после задымления на борту самолета Boeing 737 в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

"Будем проводить внеплановую проверку авиакомпании "Северный ветер", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в Шереметьево, рейс N4477 авиакомпании Nordwind Москва - Ереван начал вылет около 01:00, однако во время разбега по ВПП внутри салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет. Возгорания на борту не было, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, уточняют в Шереметьево.

Согласно данным воздушной гавани, на борту воздушного судна Boeing 737-800 находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

Между тем, согласно данным управления МЧС по Московской области, на борту находились 187 человек, из которых пострадали восемь, двое были госпитализированы. Сообщение о задымлении в кабине пилотов поступило спасателям в 01:03 мск. Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления.

Резервный борт с пассажирами рейса N4477 отправился в Ереван в 05:19 мск. 28 пассажиров, зарегистрированных на эвакуированный борт, решили отказаться от перелета резервным.