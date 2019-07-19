Задержаны члены группы "обнальщиков", оборот которой достигал 100 млн рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС /. Подмосковная полиция задержала руководителей и участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег, ежемесячный оборот группировки достигал 100 млн руб. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Московской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере", - сказала она.

По словам Петровой, группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. "После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их "клиентам" за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей", - сообщила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"В результате крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц", - отметила глава пресс-службы подмосковной полиции.

По итогам мероприятия задержано шестеро организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика. "При задержании подозреваемые с целью сокрытия противоправных действий предприняли попытки уничтожения документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела", - добавила Петрова. В ходе мероприятия было задействовано более 100 сотрудников полиции Московской области и бойцов Росгвардии.