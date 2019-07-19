Лесничего в Забайкалье обвинили в незаконной рубке 1 тыс. куб. м леса

ЧИТА, 19 июля. /ТАСС/. Депутат сельского совета, лесничий Николай Колотовкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке леса в Нерчинском районе Забайкальского края. По данным следствия, он участвовал в вырубке свыше 1 тыс. куб. м леса, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Предъявлено обвинение депутату совета сельского поселения "Пешковское" Нерчинского района Забайкальского края Николаю Колотовкину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере"). По данным следствия, обвиняемый, являясь участковым лесничим, с декабря 2017 года по февраль 2019 года совместно с неустановленными лицами незаконно вырубил свыше 1 тыс. куб. м леса в Нерчинском районе", - сказал Марков.

Следствие установило, что обвиняемый использовал свое служебное положение и оформлял фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений. Ущерб от его действий превысил 7,3 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Нерчинскому району. "По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, в ходе которых изъята документация, электронные носители информации, грузовая специальная техника, бензопилы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Суд по ходатайству следствия заключил обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Проблемы в лесной отрасли Забайкалья

16 июля вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Забайкальский край вылетал в Хилокский район для проверки пунктов заготовки древесины. Как отметил Трутнев, происхождение складируемой там древесины неизвестно, "непонятно откуда она взялась, никакие документы на нее никто не предоставил". Он назвал Забайкалье "чемпионом" по нарушениям лесного законодательства.

По данным Министерства природных ресурсов Забайкальского края, ущерб от незаконной вырубки леса в регионе с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей. Увеличивается и объем незаконно заготовленной древесины: в 2016 году он составлял 27,7 тыс. куб. м, а в 2018 году - уже 52,6 тыс.