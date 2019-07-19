МВД Киргизии не планирует силовое задержание экс-президента Атамбаева

БИШКЕК, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Киргизии не планируют производить задержание экс-президента страны Алмазбека Атамбаева с применением силы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в министерстве.

"Планов по задержанию Атамбаева с применением силы нет", - заявил представитель МВД. По его словам, экс-президент 19 июля был третий раз приглашен на допрос в МВД в качестве свидетеля. Обе предыдущие повестки Атамбаев проигнорировал.

В пятницу представитель экс-президента Кундуз Жолдубаева объявила, что во второй половине дня в пятницу ожидается попытка задержания Атамбаева.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, которой он обладает в качестве экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Атамбаев уверен, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Экс-президент также заверил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. В течение месяца в столице Киргизии состоялись два митинга в поддержку экс-президента.