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СК и прокуратура начали проверку после задымления в самолете Nordwind в Шереметьево

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали восемь человек, двое были госпитализированы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после задымления на борту самолета, следовавшего рейсом Москва - Ереван авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

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"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Свою проверку проводит и Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП). Как сообщила ТАСС представитель ведомства Екатерина Короткова, "Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево, в ходе которой будет дана оценка и этому авиационному событию". "В аэропорт выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев", - добавила она.

В пятницу около 01:00 мск самолет авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс Москва - Ереван из аэропорта Шереметьево, прервал взлет на этапе разбега. При рулежке на взлетно-посадочной полосе произошло задымление кабины передней части самолета. Командир воздушного судна принял решение об экстренном торможении и эвакуации.

Согласно данным Главного управления МЧС по Московской области, на борту находились 187 человек, из которых пострадали восемь, двое были госпитализированы. Сообщение о задымлении в кабине пилотов поступило спасателям в 01:03 мск. Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления.

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