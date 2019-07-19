Что произошло на борту рейса Москва – Ереван в Шереметьево. Версии

19 июля стало известно, что пассажиров рейса Москва – Ереван авиакомпании Nordwind в Шереметьево эвакуировали с борта самолета. При эвакуации пострадали восемь человек, у большинства ссадины и ушибы. Двое из них были госпитализированы: один человек с вывихом голеностопа, другой — с гипертоническим кризом.
Сообщение аэропорта
В Шереметьево сообщили, что рейс N4477 начал вылет около 01:00, но во время разбега по ВПП внутри салона возникло задымление. Командир самолета доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет. Возгорания на борту не было, подчеркивают в Шереметьево. Всего, как сообщается, на борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.
Сообщение спасателей
В свою очередь в ГУ МЧС сообщили, что при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета подал сигнал о задымлении в кабине пилота. Лайнер прекратил взлет, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт. Представители экстренных служб признаков горения или задымления в самолете не обнаружили. Всего на борту самолета находились 187 человек, сообщили в министерстве.
Сообщение авиакомпании
В компании Nordwind заявили, что экипаж самолета эвакуировал пассажиров из-за постороннего запаха на борту самолета. Экипаж прекратил взлет и после освобождения ВПП и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров по надувным трапам.
Проверка инцидента
Проверкой причин происшествия занимаются спецкомиссия Росавиации, Следственный комитет и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В Росавиации назвали решение командира самолета о прекращении полета обоснованным. Ространснадзор проведет внеплановую проверку Nordwind.
Источник ТАСС в авиационных службах сообщил, что борт проходил все предполетные процедуры и к его техническому состоянию вопросов не было.