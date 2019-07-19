Что произошло на борту рейса Москва – Ереван в Шереметьево. Версии

В свою очередь в ГУ МЧС сообщили, что при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета подал сигнал о задымлении в кабине пилота. Лайнер прекратил взлет, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт. Представители экстренных служб признаков горения или задымления в самолете не обнаружили. Всего на борту самолета находились 187 человек, сообщили в министерстве.