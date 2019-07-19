Суд продлил арест замгубернатора по ЖКХ Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 20 августа арест заместителя губернатора региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, который подозревается в превышении полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в суде.

"Продлили меру пресечения в виде содержания под стражей Сидашу до 20 августа включительно", - сообщил собеседник агентства.

Чиновник был задержан 21 мая в рамках дела о превышении полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". У него дома и на работе прошли обыски. Позже он был заключен под стражу.