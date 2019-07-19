В одной из квартир Ижевска обнаружили тело умершего пять лет назад мужчины

ИЖЕВСК, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления СК по Удмуртии начали проверку после того, как в одной из квартир Ижевска нашли тело мужчины, который умер около пяти лет назад. Об этом говорится в пятницу в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в квартире по улице 9 Января в Ижевске. Давность наступления смерти составляет около 5-6 лет", - сообщили в ведомстве.

Тело обнаружили во время проверки газового оборудования в доме.

"Мужчина проживал один, по имеющимся данным, его родственники проживают за пределами Удмуртской Республики", - добавили в СК, уточнив, что следов насильственной смерти при осмотре тела обнаружить не удалось.