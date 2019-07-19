СК назвал причину задымления в самолете компании Nordwind в Шереметьево

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования стало причиной задымления на борту самолета авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов - авиационных техников, предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон", - сказала Марковская.

По ее словам, следов возгорания и пожара на борту воздушного судна не обнаружено, агрегаты самолета не повреждены. Угрозы здоровью пассажиров также не было, медики не зафиксировали у обратившихся признаки удушения и отравления дыхательных путей.

"Следует отметить, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме. Всем обратившимся была незамедлительно оказана психологическая и медицинская помощь", - сказала представитель управления. Доследственная проверка по факту инцидента продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.