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Депутата из Забайкалья заподозрили в махинациях с программой "Земский доктор"

Подозреваемый является главврачом местной больницы

ЧИТА, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата совета поселка Забайкальск в Забайкальском крае Евгения Гуменюка, который также является главврачом местной больницы. Его подозревают в махинациях с деньгами, выделенными по программе "Земский доктор", сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь регионального управления СК Егор Марков.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета городского поселения "Забайкальское", главного врача центральной районной больницы (ЦРБ). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат")", - сообщил он.

По данным следствия, в 2018 году главврач ЦРБ по договоренности с терапевтом и неврологом оформил фиктивные документы, по которым они были уволены оттуда и приняты на работу в Даурскую участковую больницу, которая является подразделением ЦРБ. При этом они фактически оставались на прежних рабочих местах. После этого медики подали документы в региональное министерство здравоохранения и получили деньги, предусмотренные для переезжающих в сельскую местность докторов.

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РоссияЗабайкальский край
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