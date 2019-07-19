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Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

Патрушев: авария около ТЭЦ в Мытищах стала возможной из-за износа оборудования

Секретарь Совета безопасности отметил, что несвоевременный ремонт часто приводит к возникновению различных ЧП
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Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Несвоевременный ремонт оборудования часто является причиной аварий на объектах ТЭК, пример - ЧП на газопроводе около ТЭЦ в подмосковных Мытищах, сообщил на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики, которое проходит в Петербурге, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования часто является причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций. Недавняя авария с прорывом газопровода в Мытищах на ТЭЦ "Северная" тому яркий пример", - сказал он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияПожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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