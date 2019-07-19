На помощницу мэра Новороссийска возбудили уголовное дело после конфликта с журналисткой

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбудили на Кубани в отношении помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко после конфликта с корреспондентом местной газеты, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"), - сказал источник.

Главный редактор "Нашей газеты в Новороссийске" Маргарита Дьяченко подтвердила ТАСС факт возбуждения уголовного дела. Она утонила, что действия квалифицировали по части третьей вышеупомянутой статьи, где говорится, что воспрепятствование сопряжено с насилием над журналистом или повреждением имущества. Собеседница агентства добавила, что степень тяжести вреда, причиненного здоровью ее подчиненной, пока не определена.

Ранее главный редактор "Нашей газеты в Новороссийске" сообщала, что сотрудник их издания Ольга Макаренко отправилась на редакционное задание, чтобы осветить тему прорыва канализационного коллектора в районе особо охраняемой природной территории "Прилагунье". С ее слов, когда Ольга попыталась сфотографировать стоки, помощница мэра Новороссийска Анжелика Коваленко выхватила у нее телефон и ударила по голове.

Коваленко, комментируя инцидент, назвала свои действия самообороной. По данным мэрии Новороссийска, журналистка находилась в районе, где велись аварийно-восстановительные работы, пребывание там опасно, поэтому ее неоднократно просили покинуть территорию, но она отказывалась.

Ранее сообщалось, что по факту конфликта между Макаренко и Коваленко проводится проверка. Председатель союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань отмечала, что воспрепятствование журналисткой деятельности, если корреспондент соблюдает закон, недопустимо. Союз журналистов Краснодарского края взял ход расследования обстоятельств случившегося на личный контроль.