В 2018 году в трех регионах СЗФО отмечен рост подростковой преступности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Рост подростковой преступности в регионах Северо-Западного федерального округа отмечен в 2018 году в Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, сообщил на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики, которое проходит в Петербурге, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"По итогам 2018 года рост подростковой преступности зафиксирован в Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях", - сказал он.

Секретарь Совбеза отметил, что вопросы подростковой преступности являются актуальными для большинства регионов. "Необходимо в регионах создавать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, всемерно развивать ее потенциал", - сказал он.

Патрушев также напомнил, что в силу своего возраста молодые люди могут попадать под влияние террористических и экстремистских организаций. "Поэтому крайне важно принимать своевременные и превентивные меры по защите молодежи от влияния идейно-ценностной экспансии и информационно-психологического воздействия", - добавил он.