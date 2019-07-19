В Карелии имущество осужденного за педофилию и взятки экс-депутата выставят на торги

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Карелии (УФССП РФ по РК) оценили арестованное имущество гражданина Р. на почти 12,5 млн рублей в рамках взыскания с него штрафа за уголовное преступление. Недвижимость будет выставлена на торги, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления.

"По результатам работы специалиста поступил отчет о стоимости имущества, согласно которому квартира и хозяйственные помещения оценены на сумму немногим более 10 млн рублей, а гаражный бокс - почти 1 400 000 рублей. Кроме того, моторное судно PRESTIGE 32 2008 года постройки тоже оценено специалистом для реализации на сумму в 1 035 365 рублей. По истечении 10 дней имущество будет предано на торги. Стоимость всего перечисленного имущества должника Р. покрывает большую часть задолженности в пользу государства", - говорится в сообщении.

Как ТАСС подтвердил источник в правоохранительных структурах, речь идет об имуществе экс-депутата Законодательного собрания Карелии, бывшего советника экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова Иване Романове, осужденного ранее за педофилию, а затем за посредничество во взяточничестве. Суммарно по обеим статьям его приговорили к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 16,5 млн рублей.

По информации управления судебных приставов, арест на квартиру и нежилые помещения, принадлежащие Романову, наложили в сентябре 2018 года, однако к ним не было доступа. В июне 2019 года приставы вскрыли квартиру, гаражный бокс, подсобные помещения, после чего провели оценку недвижимости.

В декабре 2016 года экс-депутата Заксобрания Карелии Ивана Романова признали виновным в педофилии. По версии следствия, в 2012 год он при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища совершал действия сексуального характера в отношении курсантов. В марте 2018 года Романова признали виновным в посредничестве во взяточничестве в качестве второго фигуранта дела о коррупции бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова. По версии следствия, Нелидов через Романова с июня по сентябрь 2015 года незаконно получил от предпринимателей более 4,6 млн рублей. За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея.