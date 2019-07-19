Антикоррупционное бюро Украины проводит обыски на предприятии, связанном с Порошенко

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в помещениях "Автомобильная компания" Богдан Моторс ", в том числе в клубе "5 элемент", которые могут быть связаны с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях "Автомобильная компания" Богдан Моторс ", в том числе в клубе "5 элемент", - говорится в сообщении в Facebook. - Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба Вооруженных сил Украины в 2015-2018 годах".

Отмечается, что предварительная правовая квалификация в рамках данного дела осуществляется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением"). По данным украинских СМИ, спортивный клуб и компанию связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко.