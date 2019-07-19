Полиция проверяет видео с танцами девушки на кладбище в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Начальник УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрий Ильичев поручил проверить видео, где запечатлен танец девушки-подростка на кладбище. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал: девушка позирует во время съемок на могиле. Генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев назначил проведение проверки. После ее окончания будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

В мессенджерах и соцсетях распространяется видео, на кадрах которого девушка-подросток позирует и танцует под музыку на могиле. За кадром слышится смех. Автор видео сообщает, что действие происходит в Хабаровске.