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На Ибице госпитализировали трехлетнюю россиянку, проглотившую экстази

В гражданской гвардии предположили, что ребенок нашел наркотики в детском парке

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Трехлетняя россиянка была госпитализирована на острове Ибица (автономное сообщество Балеарские острова) после того, как, предположительно, съела экстази. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе гражданской гвардии.

Там отметили, что инцидент расследуется. "Все указывает на то, что она была в детском парке и нашла это [наркотики] на земле", - объяснили в правоохранительных органах. "Нам предстоит взять показания у родителей", - добавили в гражданской гвардии.

В свою очередь, как передает газета El Mundo, инцидент произошел в четверг на острове Ибица, где отдыхала семья девочки. В результате ребенка на вертолете доставили в больницу Пальмы. По версии издания, ее родители заверили, что девочка могла найти экстази на полу в доме, где они остановились.

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