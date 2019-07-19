Сотруднику УФНС Москвы предъявили обвинение по делу о разбое спецназовцев ФСБ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин фигурирует в деле о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ на сумму более 136 млн рублей. Об этом стало известно на заседании Московского окружного военного суда (МОВС), где рассматривается жалоба на его арест.

Как передает корреспондент ТАСС, адвокат предложил за своего подзащитного залог в размере 3 млн рублей. "Прошу отменить решение суда и избрать домашний арест или залог в 3 млн рублей", - сказал адвокат.

5 июля Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ. Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий осуществили разбойное нападение на Александра Юмаранова, похитив не менее 136 млн рублей.

Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов. Среди задержанных есть сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ России.

Ранее в суде стало известно, что Власов оформил явку с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему. Маргиев также оформил явку с повинной и признал вину, Урусов признал вину частично.

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