Уголовное дело возбудили после гибели женщины, сбитой лыжником на велодорожке в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели женщины, которую сбил молодой человек на роликовых лыжах в Измайловском парке в Москве, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 12 июня на одной из велодорожек парка. Молодой человек ехал на летних лыжах по велодорожке и сбил женщину, которая там прогуливалась. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов. Женщину госпитализировали, но в больнице она скончалась", - сказал собеседник агентства.

После этого проводилась проверка, которая закончилась 18 июля. "По ее итогам было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ. Устанавливается личность лыжника, принимаются меры для его розыска", - заключил он.