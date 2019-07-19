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Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки были убиты

Все обстоятельства позволяют предполагать насильственное преступление, отметили правоохранители
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© Philipp Schulze/dpa via AP, архив

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ не исключают возможность убийства двух пропавших в Мюнхене россиянок или совершения в отношении них насильственного преступления. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на следствие.

"Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления", - приводит издание слова представителя полиции. Дело ведет отдел по расследованию убийств мюнхенской полиции.

Получить оперативный комментарий правоохранительных органов ТАСС пока не удалось. В генконсульстве РФ в Мюнхене корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не располагают информацией. " У нас пока нет новой информации, - сказали в дипмиссии. - Мы контролируем весь ход расследования и сообщим о результатах родственникам". Полиция ФРГ не обязана раскрывать детали ведущегося расследования, напомнили в консульстве.

В четверг посольство РФ в ФРГ сообщило, что "13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело".

По данным полиции Мюнхена, 41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь покинули в 15:00 мск квартиру по улице Оттобруннерштрассе, чтобы отправиться в торговый центр, расположенный в мюнхенском районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили. Как отметили в полиции, такое поведение "крайне нетипично", поэтому Мария и Татьяна были занесены в список пропавших без вести. На сайте правоохранительных органов опубликовано их фото.

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