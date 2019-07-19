Суд оставил в СИЗО сотрудника УФНС Москвы, обвиняемого по делу спецназовцев ФСБ о разбое

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) признал законным арест до 10 августа сотрудника столичного УФНС Дмитрия Чиквина, обвиняемого по делу о разбое с участием сотрудников ФСБ на сумму более 136 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал судья.

Перед началом рассмотрения жалобы обвиняемый просил суд закрыть слушание в связи с оглашением сведений, относящихся к его здоровью. Суд удовлетворил данное ходатайство частично, закрыв для слушателей и представителей СМИ лишь часть заседания.

В ходе прений адвокат заявил о невиновности своего подзащитного. "Чиквин с потерпевшим не контактировал, ничего не выносил, не было никаких подозрений и понимания, что там совершается. Прошу отменить решение суда и избрать домашний арест или залог в размере 3 млн рублей", - сказал адвокат. В свою очередь прокурор попросил оставить в силе решение суда первой инстанции.

Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов. Среди задержанных есть сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и офицеры управления "К" ФСБ России. Ранее в суде стало известно, что Власов оформил явку с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему. Маргиев также оформил явку с повинной и признал вину, Урусов признал вину частично.