Компания "Новый поток" сообщила, что Мазурову предъявили обвинение по делу о мошенничестве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Владельцу компании "Новый поток" Дмитрию Мазурову, ранее контролировавшему Антипинский нефтеперерабатывающий завод и арестованному по делу о мошенничестве, предъявлено обвинение, сообщил ТАСС представитель компании.

"Обвинение было предъявлено 18 июля", - сказал собеседник агентства. ТАСС пока не располагает официальным комментарием следственного департамента МВД.

Тверской суд 15 июля арестовал Мазурова на срок до 12 сентября в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве.

Бизнесмен был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево. Согласно материалам дела, Мазурову вменяется хищение выданного Сбербанком кредита на $29 млн долларов, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Уголовное дело, как сообщалось, было возбуждено после заявления главы Сбербанка Германа Грефа. По версии следствия, указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. Сбербанку деньги возвращены не были, банк признан потерпевшей стороной. Сам бизнесмен не признает своей вины, его адвокаты обжаловали арест.