{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело против владельца "Нового потока"

Компания "Новый поток" сообщила, что Мазурову предъявили обвинение по делу о мошенничестве

Ранее суд арестовал владельца "Нового потока" до 12 сентября

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Владельцу компании "Новый поток" Дмитрию Мазурову, ранее контролировавшему Антипинский нефтеперерабатывающий завод и арестованному по делу о мошенничестве, предъявлено обвинение, сообщил ТАСС представитель компании.

"Обвинение было предъявлено 18 июля", - сказал собеседник агентства. ТАСС пока не располагает официальным комментарием следственного департамента МВД.

Тверской суд 15 июля арестовал Мазурова на срок до 12 сентября в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве.

Бизнесмен был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево. Согласно материалам дела, Мазурову вменяется хищение выданного Сбербанком кредита на $29 млн долларов, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Уголовное дело, как сообщалось, было возбуждено после заявления главы Сбербанка Германа Грефа. По версии следствия, указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. Сбербанку деньги возвращены не были, банк признан потерпевшей стороной. Сам бизнесмен не признает своей вины, его адвокаты обжаловали арест.

Теги
РоссияДело против владельца "Нового потока"
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки были убиты
Все обстоятельства позволяют предполагать насильственное преступление, отметили правоохранители
Читать полностью