Двое рабочих погибли при очистке выгребной ямы на окраине Томска

ТОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Двое мужчин, которые должны были очистить выгребную яму в поселке Аникино в черте Томска, погибли во время выполнения работ. Об этом сообщил ТАСС врио начальника областной поисково-спасательной службы (ПСС) Константин Долговых.

"Проводили рабочие очистные мероприятия. И через некоторое время тот, кто их нанимал, обнаружил, что они лежат в выгребной яме. Вызвали наших сотрудников и другие службы - МЧС, скорую, полицию. Наши сотрудники обнаружили в яме тела. Ассенизаторы откачали воду и подняли тела", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что замеры, произведенные сотрудниками ПСС, показали экстремально низкий уровень кислорода в яме - 3,9%. Однако утверждать, что рабочие потеряли сознание и погибли из-за нехватки кислорода, по словам Долговых, пока нельзя - в причинах смерти разберутся следственные органы.

"Следователь и руководитель следственного отдела по Кировскому району города Томска выехали в поселок Аникино для проведения проверки по факту гибели двух человек и выяснения обстоятельств произошедшего", - уточнили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК.