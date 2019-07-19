{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двое рабочих погибли при очистке выгребной ямы на окраине Томска

Замеры, произведенные после трагедии специалистами, показали экстремально низкий уровень кислорода в яме

ТОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Двое мужчин, которые должны были очистить выгребную яму в поселке Аникино в черте Томска, погибли во время выполнения работ. Об этом сообщил ТАСС врио начальника областной поисково-спасательной службы (ПСС) Константин Долговых.

"Проводили рабочие очистные мероприятия. И через некоторое время тот, кто их нанимал, обнаружил, что они лежат в выгребной яме. Вызвали наших сотрудников и другие службы - МЧС, скорую, полицию. Наши сотрудники обнаружили в яме тела. Ассенизаторы откачали воду и подняли тела", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что замеры, произведенные сотрудниками ПСС, показали экстремально низкий уровень кислорода в яме - 3,9%. Однако утверждать, что рабочие потеряли сознание и погибли из-за нехватки кислорода, по словам Долговых, пока нельзя - в причинах смерти разберутся следственные органы.

"Следователь и руководитель следственного отдела по Кировскому району города Томска выехали в поселок Аникино для проведения проверки по факту гибели двух человек и выяснения обстоятельств произошедшего", - уточнили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК.

Теги
РоссияТомская область
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки были убиты
Все обстоятельства позволяют предполагать насильственное преступление, отметили правоохранители
Читать полностью