В Киеве проходят обыски в инвестиционной компании, управляющей активами Порошенко

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в офисе инвестгруппы ICU - компании, которая управляет активами бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам +", которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В пресс-службе добавили, что дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или службеным положением") расследуется с марта 2017 года.

Проведение обысков сотрудниками антикоррупционных органов подтвердили в пресс-службы инвестгруппы ICU. Там отметили, что группа работает в штатном режиме, а текущий обыск назвали политически мотивированным и объяснили "недовольством" нынешних властей Украины.

В марте 2016 года регулятор в сфере энергетики на Украине (Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) утвердил новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Эксперты отмечают, что это было сделано в интересах, прежде всего, владельцев угольных электростанций, львиная доля которых в стране принадлежит структуре олигарха Рината Ахметова. Действие этой формулы привело к значительному росту (в разы) стоимости электроэнергии, продаваемой этими станциями в рынок, и как следствие - оптовой цены.