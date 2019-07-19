Для расследования исчезновения россиянок в Мюнхене создана специальная следственная группа

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Специальная следственная группа полиции Мюнхена занимается расследованием дела об исчезновении в городе двух россиянок. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель правоохранительных органов.

"Как мы уже сообщали, 41-летняя жительница Мюнхена и ее 16-летняя дочь вместе покинули около 14:00 (15:00 мск) квартиру по улице Оттобруннерштрассе, чтобы отправиться за покупками", - напомнили в полиции. "С того дня по состоянию на текущий момент не поступило никаких сведений о том, что кто-либо видел обеих", - отметил представитель полиции. На контакт с близкими они не выходили.

"Сейчас ведется расследование по подозрению в совершении насильственного преступления, - подчеркнули в полиции. - Им занимается 11-й комиссариат полицейского управления Мюнхена. Там создана следственная группа под названием EG Duo".

По информации газеты Bild, в квартире россиянок были обнаружены паспорта, что фактически исключает их выезд в страну, не входящую в ЕС.

В четверг посольство РФ в ФРГ сообщило, что "13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария и Татьяна Г., в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело".