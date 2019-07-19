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Посетителей нескольких гипермаркетов в Хабаровском крае эвакуировали

Полиция проверяет сообщения о минировании

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию о минировании нескольких гипермаркетов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре после звонков. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по региону.

"Поступили звонки об опасности в нескольких гипермаркетах сети "Самбери" в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Люди эвакуированы. Часть магазинов уже проверена, там ничего не нашли, остальные еще проверяются", - сказал представитель УМВД по региону.

Звонки о минировании магазинов сети поступали уже несколько раз в течение этого месяца.

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РоссияХабаровский край
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