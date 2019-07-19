Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" попросил политического убежища в Литве

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Задержанный в Литве как находящийся в международном розыске и арестованный на три месяца решением Вильнюсского участкового суда бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко - фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - попросил в Литве политического убежища. Об этом в пятницу сообщила журналистам представитель судебной инстанции Риманте Краулише.

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"Подтверждаем, что после назначения ареста Ружечко попросил предоставить ему в Литве политическое убежище", - сказала она.

Ружечко, объявленный Интерполом в розыск, был задержан в Вильнюсе в четверг. Суд санкционировал его арест на три месяца. В посольстве РФ ТАСС сообщили, что арестованный россиянин за правовой помощью не обращался.

Самарский районный суд 15 мая избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко, объявленного в розыск по делу о загрязнении нефти в "Дружбе", ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.