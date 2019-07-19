У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 июля. /ТАСС/. Подводное землетрясение магнитудой 4,9 произошло в пятницу у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба китайского острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 18:13 по местному времени (13:13 мск).

Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 141,2 км от береговой линии уезда Тайдун, а очаг залегал на глубине 26,6 км. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.