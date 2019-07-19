{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 июля. /ТАСС/. Подводное землетрясение магнитудой 4,9 произошло в пятницу у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба китайского острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 18:13 по местному времени (13:13 мск).

Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 141,2 км от береговой линии уезда Тайдун, а очаг залегал на глубине 26,6 км. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом
В администрации Гвардейского района сообщили, что в результате аварии есть пострадавшие
Читать полностью